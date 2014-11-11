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Уважаемые трейдеры.
18 ноября 2014 в 18:00 Компания Univell Broker совместно с информационным порталом iLearney приглашает посетить информационный вебинар «Как получать стабильный доход: инвестидея от Univell Broker».
Каждый инвестор желает знать, что принесет ему прибыль. Кто-то вкладывает деньги в активы, кто-то кладет в банковскую ячейку, кто-то покупает часть бизнеса, а кто-то дает свои деньги в управление. Но как можно получать стабильный пассивный доход при минимальных рисках? Возможно ли это и на какую прибыль можно рассчитывать в этом случае?
Компания Univell Broker воплотила в жизнь новую перспективную и доходную инвестиционную идею, и готова рассказать о ней на своем вебинаре всем инвесторам – тем, кто хочет заставить свои деньги работать.
План вебинара
Идея инвестирования;
Инвестор и Управляющий - Черное и белое;
Инвестиционная идея Univell Broker – страж интересов Инвестора и Управляющего;
Как управлять деньгами и зарабатывать;
Как инвестировать и получать стабильный доход;
Вопрос ответ;
Принять участие в вебинаре вы можете совершенно бесплатно.
Для участие в вебинаре необходимо пройти процедуру регистрации на сайте: http://www.ilerney.com/elearning/details.php?ID=54324
Инвестируйте и управляйте с Univell Broker.
18 ноября 2014 в 18:00 Компания Univell Broker совместно с информационным порталом iLearney приглашает посетить информационный вебинар «Как получать стабильный доход: инвестидея от Univell Broker».
Каждый инвестор желает знать, что принесет ему прибыль. Кто-то вкладывает деньги в активы, кто-то кладет в банковскую ячейку, кто-то покупает часть бизнеса, а кто-то дает свои деньги в управление. Но как можно получать стабильный пассивный доход при минимальных рисках? Возможно ли это и на какую прибыль можно рассчитывать в этом случае?
Компания Univell Broker воплотила в жизнь новую перспективную и доходную инвестиционную идею, и готова рассказать о ней на своем вебинаре всем инвесторам – тем, кто хочет заставить свои деньги работать.
План вебинара
Идея инвестирования;
Инвестор и Управляющий - Черное и белое;
Инвестиционная идея Univell Broker – страж интересов Инвестора и Управляющего;
Как управлять деньгами и зарабатывать;
Как инвестировать и получать стабильный доход;
Вопрос ответ;
Принять участие в вебинаре вы можете совершенно бесплатно.
Для участие в вебинаре необходимо пройти процедуру регистрации на сайте: http://www.ilerney.com/elearning/details.php?ID=54324
Инвестируйте и управляйте с Univell Broker.