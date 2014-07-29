ЕС может внести в санкционный список Сбербанк и ВТБ

По данным СМИ, Европейский союз готовится добавить еще пять человек и две компании в санкционный список против РФ. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Если говорить конкретно, то в черный список могут попасть Сбербанк и ВТБ. Чьи имена попадут туда - газета не уточняет.

Издание со ссылкой на источники в дипломатических кругах пишет, что санкции, которые, как предполагается, введет ЕС, резко ограничивают возможности крупнейших российских банков. Эти меры являются частью плана по усилению давления на российского президента Владимира Путина. По мнению чиновников ЕС, Россия оказывает поддержку пророссийским ополченцам на востоке Украины.

Напомним, ЕС уже в шестой раз (25 июля) расширял список украинских и российских физических и юридических лиц, подпадающих под действие санкций. При этом никто не исключает, что черный список будет расширяться.