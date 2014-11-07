В пятницу азиатские рынки торговались разнонаправленно

Сегодня в Азиатско-Тихоокеанском регионе единства на торгах не наблюдалось. Nikkei окреп на 0,5%; S&P/ASX прибавил 0,8%, а вот Hang Seng и Shanghai Composite потеряли соответственно 0,4% и 0,3%. Подорожание японских акций связано с тем, что иена опять понизилась к доллару (на 1,4%), а крупнейшие компании Страны Восходящего Солнца работают на экспорт.
Honda Motor именно
по этой причине увеличила стоимость
акций на 0,8%, Mazda Motor — на
1,4%. На 1,9% подорожали бумаги Daikin
Industries после информации о том,
что операционная прибыль производителя
кондиционеров за этот финансовый год
превысит прогнозные значения.
А вот Suzuki Motor снизила котировки на 5,8% на фоне слабой отчетности за первое финансовое полугодие.
В Гонконге и Шанхае продолжают готовиться к запуску программы взаимодействия фондовых рынков Китая и Гонконга. Поэтому там подрастают котировки акций компаний-брокеров. Так, Everbright Securities прибавила 7%, Huatai Securities — 4,1%.
Снизились котировки China Railway Group — она потеряла 4,7%.