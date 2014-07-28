Ждем ключевое событие недели - заседание ФРС США

Пожалуй, самым ожидаемым событием на этой неделе будет двухдневное заседание ФРС США, которое пройдет во вторник-среду (29-30.07). Все надежды на то, что американский регулятор снова сократит программу покупок активов QE3 с 35 млрд. до 25 млрд. долл. Уже сейчас прогнозируют, что на заседании FOMC 16-17 сентября эта программа сократится с 25 млрд. до 15 млрд.

Другим значимым событием этой недели станет отчет по ВВП США за 2 квартал 2014 года. Также в центре внимания - статистика по рынку труда в США за июль месяц, окончательные оценки по индексам деловой активности в промышленности Китая, Японии, Германии, Великобритании, США, РФ за июль. Учитывая намерения EC 29 июля ввести санкции против крупных энергетических компаний РФ, можно ждать продолжения снижения европейских активов. Ключевая валютная пара EUR/USD к концу недели может достичь уровня поддержки 1,3300, пара GBP/USD - уровня 1,6900.

Интересную динамику в середине недели может показать иена. Несмотря на вероятное сокращение объема промышленного производства и потребительских расходов в Японии за июнь месяц, не исключают попыток японской валюты (как защитного актива) укрепиться против доллара США. Возможно, пара USD/JPY продолжит консолидироваться в диапазоне 101,60-102,20.