Важный прогноз на завтра 27.08.2014г.– по крайней мере для GBP.

Ожидается резкий рост GBP против многих пар, особенно против NZD, JPY, CAD, возможно также и против USD. Австралийский доллар AUD теряет свою уверенность роста и склонна к спаду особенно против USD и JPY. Новозеландский доллар NZD и Евро EUR не стоит покупать, негативный настрой все еще сохраняется.

Как выполняются прогнозы можете смотреть в моем сигнале https://www.mql5.com/ru/signals/53268 , отмечу, что рекомендуется входить в сделку при откатах, в указанном сигнале сделки открываются по текущей цены в момент публикации прогноза.

Удачных торгов.