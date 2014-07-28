Почему следует игнорировать списки типа «Топ фондов»?

Колумнист Mitch Tuchman из издания Forbes размышляет о том, почему не стоит прислушиваться к спискам лучших фондов и т. п. Адаптированный перевод статьи для Блогов предлагаю вашему вниманию.

Один из главных продуктов в прессе, пишущей про инвестиции, - это материалы в роде «Список топ фондов». Вы видите такие на обложках журналов, в интернете, и они ослепляют нас как потенциальный способ улучшить свое состояние на рынке.

Вот вам маленький «грязный секрет». Эти списки все время меняются. И бывает очень трудно для активно управляемого фонда оставаться на вершине в течение нескольких лет.



Согласно результатам исследования индекса S&P Dow Jones, всего два из 2862 фондов удалось оставаться в первой четверти списка в течение последних пяти лет. И оба они были с малым капиталом, а один из них вообще закрыт для новых инвесторов.

Это не значит, что мы рекламируем эти фонды, как очевидных победителей, и поэтому каждый должен успеть совершить сделку. Поток новых денег от инвесторов приветствуется почти на любом фонде, но управляющие фондами также знают, что слишком много денег тоже само по себе является проблемой. С момента создания фонда, полного наличными, становится все труднее для менеджеров скрывать свои действия, особенно в отношении неликвидных и малобюджетных инвестиций. Вот почему фонды часто закрывают свои двери для новых инвестиций.

Со временем средства, которых становится слишком много, начинают падать вниз. Они не могут превзойти показатели, против которых они измеряются.

Так где же надежные индексы в этих списках, спросите вы? Вы никогда их не увидите, потому что "сверху" по определению должны быть индексы, которые будут рассмотрены как победители. И вообще зависимости от «топовости» фонда и его индексом не такая большая, и сотни активных средств, которые не отвечают индекса, появляются снова и снова.

Между тем, люди платят непомерную плату, только чтобы получить меньше, чем можно было бы получить на рынке. Загипнотизированные «песней сирены» о небольшой, но стабильной прибыли, они «висят» на неэффективных позициях в течение многих лет подряд.

И вот действительно хорошая новость. Причина, которая усугубляет наше мнение. Каждый доллар, который вы держите в руках, увеличивается от вашего имени, а не от фонда или вашего консультанта. Неизбежно, центы превратятся в доллары, а доллары превратятся в еще больше долларов.

Тем не менее, дисциплинированные инвесторы тратят деньги на активных менеджеров, тем более, что их прибыль они начинают реинвестировать и соединять. Это действительно хорошая новость, хотя, вероятно, она не появится в ближайшее время на обложке глянцевого журнала про инвестиции.