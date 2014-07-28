Крепкий доллар VS евро на минимуме восьми месяцев

Сегодня, в понедельник, на валютном рынке евро торгуется на восьмимесячных минимумах против заметно окрепшего доллара. Росту американской валюты способствуют слабые немецкие экономические данные, которые в пятницу повысили обеспокоенность из-за различия в денежно-кредитной политике между Европейским центральным банком и другими крупными центробанками.

Сейчас пара EUR/USD торгуется на уровне почти без изменений на 1,3435, недалеко от самого низкого уровня с ноября. Возможно, пара найдет поддержку на отметке 1,3400 и сопротивление на 1,3475.

Уже в пятницу евро обрушился после данных о том, что индекс условий деловой среды Германии от IFO упал до девятимесячного минимума 108,0, не оправдав ожидаемого снижения до 109,4. После публикации вернулись споры о перспективах крупнейшей экономики еврозоны. Евро также остается под давлением с момента снижения ставок ЕЦБ. Не уберегли валюту и от изменения из-за опасений о том, что ужесточение санкций против России будет негативно повлияет на перспективы роста в блоке единой валюты, потому что последний имеет тесные торговые связи с Москвой.

Спрос на доллар пока не падает, инвесторы ждут доклад по занятости из США, который выйдет в конце недели, и заявление Федеральной резервной системы, запланированное на среду.

Индекс доллара, который отслеживает динамику доллара против корзины из шести других основных валют, торгуется рядом с шестимесячным максимумом на уровне 81,12.