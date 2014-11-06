Китайцы заражают технику Apple вирусами

Много лет считалось, что операционная система iOS является самой безопасной в плане заражения компьютерными вирусами, якобы невозможно вообще написать такой вирус, который сможет проникнуть внутрь устройства. Новости от BBC могут огорчить владельцев гаджетов от Apple. Хотя не исключено, что это просто антипиар.

Как гласит заголовок, в устройства Apple проникает новый вирус из Китая. Специалисты по кибербезопасности предупреждают, что обнаружен новый опасный вирус, который поражает устройства Apple.



Компания из США под названием Palo Alto Networks сообщает, что вирус WireLurker, который атакует устройства от Apple (в том числе iPhone, iPad и компьютеры Mac), скорее всего, появился в Китае. Компания также уточняет, что зараженные устройства пока только на территории этой страны.

Попадает вирус в устройства через приложения для Apple, которые устанавливавают из сторонних онлайн-магазинов. По некоторым оценкам, зараженными могут быть уже 140 млн. устройств. Сотрудники Palo Alto Network называют этот вирус новым типом угрозы для всех iOS-устройств.

"WireLurker не похож на другие вирусы, поражающие операционные системы Mac OS X и iOS", - говорит глава безопасности Palo Alto Networks Райан Олсон. Самое странное, что вирус все еще находится в стадии разработки, и потому не понятная его конечная цель.

Акции компании Apple на последней сессии торговались на отметке $108,86.