USD/JPY: Плохие новости из Японии укрепили доллар

Иена продолжает дешеветь против доллара во время торгов в среду, на этот раз инвесторы связывают укрепление доллара с новостью о решении Банка Японии по монетарной политике.

По состоянию на 15.10 по мск пара USD/JPY торгуется на уровне 114,68, получив прирост на 0,94% с утра.



В прошлую пятницу японский регулятор объявил о решении провести дополнительные меры по смягчению денежной политики: банк будет увеличивать денежную базу на 80 трлн иен ежегодно (примерно $730 миллиардов) против 60-70 трлн иен ранее. Японский центробанк собирается и дальше поддерживать мягкий монетарный курс, чтобы достичь показателя инфляции в 2%. И делать это будет столько, сколько понадобится.

Инвесторы валютного рынка сейчас ждут результатов заседания ЕЦБ, которое пройдет в четверг. Там регулятор примет решение о процентной ставке. Есть надежда, что ЕЦБ не будет спешить с изменением политического курса.