Европейские банки недовольны Марио Драги

Представители управляющего совета ЕЦБ хотят выступить против Марио Драги сегодня. Об этом вчера сообщил Reuters.

Национальные центральные банки, работающие в еврозоне, планируют бросить вызов главе Европейского центрального банка Марио Драги в эту среду за его «скрытный стиль» управления, призывая его действовать более коллегиально. Банкиров особенно возмутило, что Драги публично объявил о целях немедленного увеличения баланса ЕЦБ, хотя совет не собирался делать каких-либо публичных заявлений.



"Марио стал каким-то более скрытным... и меньше коллегиальным. Национальные руководители банков иногда чувствуют себя в темноте", - сказал один ветеран ЕЦБ. Даже члены правления ЕЦБ не были проинформированы заранее о двух ключевых последних заявлениях, заявили два источника.

После проведенных стресс-тестов европейских банков многие инвесторы насторожились — они боятся повторения 2010 года, когда банки Ирландии прошли стресс-тесты незадолго до того, как финансовая система страны рухнула, пишет FT.