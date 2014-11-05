Европейские банки недовольны Марио Драги

Представители управляющего совета ЕЦБ хотят выступить против Марио Драги сегодня. Об этом вчера сообщил Reuters.
Национальные центральные
банки, работающие в еврозоне, планируют
бросить вызов главе Европейского
центрального банка Марио Драги в эту
среду за его «скрытный стиль» управления,
призывая его действовать более
коллегиально. Банкиров особенно
возмутило, что Драги публично объявил
о целях немедленного увеличения баланса
ЕЦБ, хотя совет не собирался делать
каких-либо публичных заявлений.
"Марио стал каким-то более скрытным... и меньше коллегиальным. Национальные руководители банков иногда чувствуют себя в темноте", - сказал один ветеран ЕЦБ. Даже члены правления ЕЦБ не были проинформированы заранее о двух ключевых последних заявлениях, заявили два источника.
После проведенных стресс-тестов европейских банков многие инвесторы насторожились — они боятся повторения 2010 года, когда банки Ирландии прошли стресс-тесты незадолго до того, как финансовая система страны рухнула, пишет FT.