На Уолл-стрит во вторник не было единства

Во вторник торги на американских рынках не показали ни особенной динамики, ни слаженного направления движения. S&P 500 и Nasdaq потеряли примерно по 0,3%; DJIA прибавил 0,1%. Эта ситуация продолжила тренд понедельника, когда индексы тоже изменились незначительно и разнонаправленно.
Творческий пыл
инвесторов сдерживала во вторник слабая
американская статистика и опасения на
тему прогноза роста европейской
экономики. Не лучшим образом на динамику
американских индексов повлияло и
ожидание итогов выборов, которые
сформируют Палату представителей,
обновят треть сенаторов, посадят на
места 36 новых губернаторов и законодательные
собрания 46 штатов. Уже известно, что
Сенат поменял состав с преобладающе
демократического на в основном
республиканский. Политика Белого Дома
должна измениться, и это вносит
определенную долю опасений на фондовый
рынок.
Дефицит внешнеторгового баланса США вырос на 7,6% до максимума за последние полгода. Аналитики прогнозировали, что подъем будет куда меньше. Вместе с этим снизился сентябрьский показатель экспорта, что не особенно подстегивает экономические показатели. Среди 10 секторов S&P хуже всего себя чувствует нефтедобывающий сектор: Exxon Mobil потерял 0,8%; Chevron Corp ослаб на 1,2%.
Заканчивается сезон большой отчетности, но он продолжает влиять на состояние рынка. Так, стоимость телекоммуникационной компании Sprint Corp упала более чем на 16%, после того, как она показала отчетность хуже ожиданий.
А вот Procter&Gamble и Wal-Mart Stores прибавили соответственно 1,4% и 1,3%, вытащив в плюс Dow Jones.