На Уолл-стрит во вторник не было единства

Во вторник торги на американских рынках не показали ни особенной динамики, ни слаженного направления движения. S&P 500 и Nasdaq потеряли примерно по 0,3%; DJIA прибавил 0,1%. Эта ситуация продолжила тренд понедельника, когда индексы тоже изменились незначительно и разнонаправленно.

Творческий пыл инвесторов сдерживала во вторник слабая американская статистика и опасения на тему прогноза роста европейской экономики. Не лучшим образом на динамику американских индексов повлияло и ожидание итогов выборов, которые сформируют Палату представителей, обновят треть сенаторов, посадят на места 36 новых губернаторов и законодательные собрания 46 штатов. Уже известно, что Сенат поменял состав с преобладающе демократического на в основном республиканский. Политика Белого Дома должна измениться, и это вносит определенную долю опасений на фондовый рынок.



Дефицит внешнеторгового баланса США вырос на 7,6% до максимума за последние полгода. Аналитики прогнозировали, что подъем будет куда меньше. Вместе с этим снизился сентябрьский показатель экспорта, что не особенно подстегивает экономические показатели. Среди 10 секторов S&P хуже всего себя чувствует нефтедобывающий сектор: Exxon Mobil потерял 0,8%; Chevron Corp ослаб на 1,2%.

Заканчивается сезон большой отчетности, но он продолжает влиять на состояние рынка. Так, стоимость телекоммуникационной компании Sprint Corp упала более чем на 16%, после того, как она показала отчетность хуже ожиданий.

А вот Procter&Gamble и Wal-Mart Stores прибавили соответственно 1,4% и 1,3%, вытащив в плюс Dow Jones.