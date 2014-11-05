Центробанк с сегодняшнего дня меняет курсовую политику

Банк России скорректировал подход в своей курсовой политики, он отказывается от проведения неограниченных валютных интервенций. По мнению регулятора, это позволит повысить гибкость курсообразования.
Однако автоматическая
корректировка границ операционного
интервала останется: при
достижении стоимости бивалютной корзины
верхней или нижней границы коридора,
центробанк продает или скупает иностранную
валюту — сдвиг на 5 копеек так же будет
«стоить» $350
млн. Однако теперь объем интервенций
не превысит $350 млн за один день.
Изменения вступают в силу с 5 ноября 2014, сообщается в обращении центробанка. По замыслу регулятора, эти изменения позволят существенно повысить гибкость курсообразования рубля и поспособствуют балансу спроса и предложения на валютном рынке. Более того, отказ от неограниченных валютных интервенций будет препятствием для спекулятивных действий против рубля.
«В результате формирование курса рубля будет складываться преимущественно под действием рыночных факторов», - отмечает Банк России.