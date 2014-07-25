Разложим пасьянс: гадание на пятничные рынки

На фондовых рынках сегодня грядет большое событие — опубликуют отчетность Visa. Это одна из самых крупных платежных систем в мире. В последнее время у нее были проблемы в России, однако даже несмотря на неиллюзорную вероятность потери этого огромного рынка, Visa и в ус не дует, демонстрируя отличные показатели и стабильные активы. Когда мы выбираем, покупать или нет те или иные акции, мы оцениваем «фундамент» компании (надеюсь, вы не вложили все свои капиталы и бабушкино наследство в GoPro или, прости господи, в CYNK?). Так вот, Visa — это прекрасные характеристики по всем фундаментальным показателям (объем продаж, уровень дивидендов, историческая динамика акций), поэтому прогнозные ожидания по этой компании — рост прибыли примерно 4,76%. Мои карты советуют покупать Visa с расчетом на среднесрочную и долгосрочную перспективу, причем делать это в коррекционные периоды.

Товарно-сырьевые рынки ведут себя нелогично: такое ощущение, что там полный иммунитет к сложной геополитической ситуации. Кругом всё полыхает, а золото почему-то понуро ползет вниз, держа в слабеющих руках данные о положительной отчетности американских «голубых фишек». Что должно случиться, чтобы золото выросло — даже карты не берутся предсказывать. Может быть, это будет образцово-показательный суд над Путиным и Обамой, может быть — внезапное известие о разорении десятка-другого «голубых фишек» уровня той же Visa — не знаю. Но пока ближайшая цель на XAU/USD — 1270 за тройскую унцию, и расти выше золото не намерено.

Нефть Brent пробила поддержку в 107,54 и продолжает уверенно спускаться вниз. Карты прогнозируют уровень 106,7 за баррель.

Валютный рынок тоже двигается в основном за счет публикации статистических данных из разных стран. Япония показывает высокий уровень СPI — видимо, дефляцию в стране удалось победить, но я бы не сказала, что иена как-то сильно выиграла на этом фоне. Карты здесь единодушны с большинством аналитиков: USD/JPY будет расти.

Что касается EUR/USD, тут всё посложнее. Вчерашние отчеты из Германии по деловой активности были просто фантастиш, а сегодня мы ждем отчет IFO, Если он будет таким же хорошим, как деловая активность, а не таким же плохим, как промпроизводство и ZEW, то пара будет закреплена на вчерашнем выросшем уровне. В случае низких уровней IFO посрамленный евро опять вернется к 1,3440.

GBP/USD будет сегодня определяться данными по британскому ВВП за второй квартал. Если всё будет хорошо, то фунт вернется к 1,71 и забудет уже как страшный сон всё то плохое, что случалось с ним на этой неделе.