Почему рынки по-прежнему растут? Как обманывают наивных акционеров

Аналитик журнала Forbes рассуждает о том, почему фондовые рынки до сих пор существуют и работают. Адаптированный перевод с комментариями предлагаю вашему вниманию.

Инвесторы часто спрашивают меня: "Почему фондовый рынок продолжает расти даже через пять лет?" Они думают, это на самом деле означает, что финансовый рынок "процветает". В действительности же это работа финансовых методик: обратный выкуп акций. Как раз эти действия и расцениваются как продолжающаяся «жизнь» рынка.

Нам сейчас важно понять, за счет чего или кого рынок действует так долго. Обратите внимание, кто делает большие покупки акций. Единственные большие покупатели акций за последние пять лет — это суверенные фонды из стран и корпораций, которые на самом деле покупают назад свои собственные акции. Сумма таких сделок составляет более $ 1 трлн в год.

Многие из таких компаний, как IBM и Apple, заняли миллиарды долларов, чтобы выкупить свои акции. Apple только что закончил сделку на 60 миллиардов долларов по выкупу акций и в настоящее время увеличивает новую программу выкупа до 90 миллиардов долларов. И снова будет занимать деньги, чтобы совершить такую большую сделку.

И правда, таких огромных выкупов никогда не было раньше в истории. Вместо того, чтобы использовать деньги для разработки новых продуктов или покупки мелких компаний, они покупают собственные сертификаты на акции. Это не к добру.

По сути, эти выкупы ничего не делают для стоимости компании. Этот процесс просто снижает количество акций в обращении. А вот тут уже наблюдается финансовый маневр, чтобы увеличить "прибыль на акцию", и, соответственно, повысить цены акций. Так компании делают фондовые операции более ценными. Но за этим часто прячут тот факт, что общий доход компании не вырос, и даже может быть, снижается. А наивные покупатели акций не понимают этого.

В первом квартале 2014 года обратный выкуп акций среди компаний S&P 500 увеличился на 59% общую сумму $ 159,3 млрд. По одной из оценок, обратный выкуп акций увеличивает прибыль на акцию на 4% и более 99 компаний в S&P 500 используют этот метод, просто снижая количество акций в обращении.

Так, например, Apple потратили $18 млрд. на выкуп собственных акций, сокращая их количество в обращении на 7,1%. Это привело к увеличению прибыли на акцию на целых 15,2%.

Вывод: Инвесторы должны смотреть на сокращение числа акций до новых максимумов и в то время обратить внимание на поведение индексов. А вдруг это тенденция и у нас опять надувается большой экономический пузырь?..