Охота на иностранные инвестиции: Куба открыла ярмарку с участием 60 стран

Вчера, 2 ноября, на Кубе открылась 32-я международная ярмарка Fihav-2014, которая приняла у себя 2 миллиона участников из 60 стран, в том числе из России, Китая, Испании, Венесуэлы. В рамках бизнес-ярмарки власти Кубы предложат иностранным инвесторам 246 конкретных проектов в различных сферах экономики острова на общую сумму в 8,7 миллиарда долларов.

Одна из крупнейших в регионе, Международная Гаванская ярмарка открылась в воскресенье в выставочном комплексе EXPOCUBA в предместьях кубинской столицы. В рамках ярмарки власти Кубы предложат иностранным инвесторам 246 конкретных проектов в различных сферах экономики острова на общую сумму в 8,7 миллиарда долларов. Предлагаемые проекты подразумевают инвестиции в сельскохозяйственный, пищевой, строительный и фармацевтический секторы, а также в области биотехнологий и возобновляемой энергии. Возможности для инвестирования будут предоставляться во всех провинциях страны.

Российская экспозиция на FIHAV-2014 организована Министерством промышленности и торговли РФ при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ, посольства РФ в Республике Куба. Cвои экспозиции представят правительство Москвы, Республика Татарстан, Тульская область, Федеральное медико-биологическое агентство России, внешнеэкономическое объединение «Зарубежцветмет», Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях им. Р.Е. Алексеева, компании «Зарубежнефть», «Ильюшин Финанс Ко.», «Ростсельмаш» и другие. Татарстан представил продукцию предприятий ОАО «КАМАЗ», ОАО «Татхимфармпрепараты», ОАО «Казанский вертолетный завод», а также пяти малых предприятий.

Второй день ярмарки - 3 ноября, будет посвящен дискуссии "Россия - Латинская Америка-2014: новые возможности для развития интеграции".

На третий день - 4 ноября - пройдет бизнес-форум по Особой зоне экономического развития "Мариэль", включающей в себя порт, контейнерный терминал для глубоководных судов, автомобильные и железнодорожные линии, которые соединяют зону с несколькими аэропортами, а 5 ноября - дискуссия об инвестиционном потенциале стран Тихоокеанского Альянса, а также прибыльным сферам для инвестиций российского капитала в Латинскую Америку.

Испания, занявшая целых пять залов, снова стала "наиболее представленной" на FIHAV, в то время как Венесуэла, Бразилия и Италия выделились как представители с самыми быстрорастущими площадями по сравнению с предыдущим годом.

Бразилия, второй по величине торговый партнер Кубы после Венесуэлы, была представлена "53 компаниями, на 24 больше", чем в прошлом году, объявил в пятницу генеральный директор Агентства по развитию экспорта и инвестиций Бразилии, Иполито Роча.

"В этом году темой выставки является содействие иностранным инвестициям", - подчеркнул кубинский Министр внешней торговли и инвестиций Родриго Мальмьерка в своем вступительном слове на EXPOCUBA.



Инвестиции являются ахиллесовой пятой кубинской экономики, объем которых упал на 1,8% в первом полугодии и снизил рост ВВП страны за тот же период, приведя его лишь к 0,6%. По официальным данным, это самый низкий показатель за последние годы. В июне кубинское правительство приняло новый Закон об иностранных инвестициях в качестве последнего средства стимулирования кубинской экономики, которая находилась в стагнации, несмотря на реформы, проводимые президентом Раулем Кастро.



