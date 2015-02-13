Первый в России исламский банк обещают открыть в 2015 году в Татарстане

Пилотный проект финансового института, который будет работать по принципам исламского банкинга, может появиться в России уже в этом году. Такую новость публикует сегодня портал Банки.ру, ссылаясь на источник в банковской сфере.

По информации портала, в России исламский банк хотят создать под эгидой учрежденного летом прошлого года Инфраструктурного фонда II при Исламском банке развития (Islamic Development Fund, IDB Fund II). Совокупный капитал фонда составляет $2 млрд. Информацию о готовящемся институте подтверждает президент Ассоциации региональных банков России депутат Анатолий Аксаков. «Это малайзийские представители. Они хотят принять участие в создании исламского банка в России. Скорее всего, в Татарстане как на пилотной территории», — сообщил Аксаков.

Сейчас изучается два варианта исламского финансового института. Первый — собственно создание исламского банка с нуля. Второй вариант — открытие на базе какого-то действующего банка т. н. «исламского окна»: специальное подразделение банка, которое будет работать по принципам шариата и исламского банкинга. Аксаков добавляет, что в настоящее время заинтересованная сторона совместно с представителями правительства Татарстана готовит технико-экономическое обоснование для выхода исламского банка на российский рынок. Готовые проектные документы будут готовы к сентябрю 2015 года.

Но прежде чем исламский банк заработает в России, нужно внести некоторые изменения в российское законодательство - «Эти поправки должны позволять использовать такой инструмент (исламское окно, например)... Будут изменения в закон об инвестиционных фондах, так как инструменты похожи, ведь новая кредитная организация будет работать по принципам инвестиционного банка и на основе участия», — разъясняет Анатолий Аксаков.

С малайзийскими представителями ИБР встречались также представители Ассоциации российских банков и банка «Ак Барс», одного из крупнейших игроков на банковском рынке Татарстана.