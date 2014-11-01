Лучшие и простые условия для успешного инвестирования Ваших средств.

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Советник AMILTO 3.0 продолжает вести торговлю в любой ситуации, для его не страшны перерывы в связи с сервером брокера, скачки курсов валют, отключения терминала и другие внештатные ситуации. После включения программа распознает свои ордера и, так как применяются виртуальные уровни для торговли, и есть вспомогательная логика, программа сама восстанавливается для полной работы в нормальном режиме.







