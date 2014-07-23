Очередной сеанс гадания. Что нас ждет в среду?

Сегодня свою отчетность опубликует компания Boeing. Этот гигант авиастроения не только неуклонно растет в цене, но еще и выплачивает дивиденды своим акционерам. Прогнозные ожидания — прибавление $2,01 на каждую акцию. Недавно стало известно, что Арабские Эмираты заключили с компанией сделку: шейхам потребовалось 150 самолетов. Это — гарантия того, что в ближайшее время «Боинг» будет работать в крайне интенсивном режиме, и от недостатка заказов страдать точно не будет.

Золото чуть подешевело в течение прошедших суток: ситуация с Украиной стоит на месте, инвесторы чуть-чуть осмелели и снова вкладываются в более рискованные активы. Впрочем, если в риторике европейских, российского и американского лидеров проскользнет хоть одна новая невежливая нотка — драгоценные металлы снова уверенно устремятся вверх. Как ближайшую цель на золото аналитики предполагают 1320 долларов за тройскую унцию.

Примерно те же настроения и на нефтяных рынках. Если экспорт российской нефти будет ограничен — цены на нефть взлетят. Пока ничего такого не происходит, и нисходящий тренд продолжается. Точка опоры нефти марки Brent сейчас рассматривается как 106,80, а ближайшая цель — 107,90 долларов за баррель.

На валютных рынках все тоже привязано к геополитической ситуации. EUR/USD ползет вниз, европейская экономика ослабевает (деловая активность в Германии ярко это продемонстрировала). Ближайшая цель EUR/USD определяется некоторыми пессимистичными аналитиками как 1,4330 — а это очень неприятная история для европейской валюты.

GBP/USD ждет новостей по поводу монетарной политики Британии. МРС сегодня опубликует протокол своего прошедшего недавно заседания, и из него станет понятнее, как поведет себя английский регулятор и когда ожидать поднятия процентных ставок. Однако тут есть и «бог из машины» в виде недавно опубликованного отчета о чистом долге государственного сектора Великобритании. Он достиг 77% от ВВП (это максимум за последние года), поэтому ужесточение монетарной политики и поднятие ставок выйдет боком в первую очередь самой Британии. Все эти факторы вместе взятые предрекают нам, что пара GBP/USD может уйти в район 1,70.