Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на неделю с 03-11-2014 по 07-11-2014
Прогнозы

1 ноября 2014, 08:20
Serqey Nikitin
Схема анализа:

        Инд.4  -  пересечение с 0  линией ( + значение - тренд вверх, - значение - тренд вниз),

        Инд.3  -  пересечение с 0  линией ( + значение - тренд вверх, - значение - тренд вниз),

        Инд.3  -  разворот линии индикатора,

        Инд.7  -  пересечение с 0  линией ( + значение - тренд вверх, - значение - тренд вниз).



Открытие позиции: при совпадении направлений всех индикаторов ( кроме Зиг-Зага, который является ориентиром при настройке остальных 4-х индикаторов ).

Закрытие позиции  -  при совпадении направлений 2-х  самых быстрых индикаторов.


EURUSD  02.11.2014

Текущий анализ - Tренд  вниз.

Перспектива - продолжение  тренда  вниз.


Анализ  внутридневного  тренда  на  графике  Н3:

Текущий анализ - Tренд  вниз.



 P.S. Самая надежная стратегия - когда все индикаторы покажут разворот в одном направлении .

Советник по этой стратегии - TrendDetector 5 PLUS .


#eurusd, прогноз, неделя