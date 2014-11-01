Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на неделю с 03-11-2014 по 07-11-2014

Схема анализа:

Инд.4 - пересечение с 0 линией ( + значение - тренд вверх, - значение - тренд вниз),

Инд.3 - пересечение с 0 линией ( + значение - тренд вверх, - значение - тренд вниз),

Инд.3 - разворот линии индикатора,

Инд.7 - пересечение с 0 линией ( + значение - тренд вверх, - значение - тренд вниз).



Открытие позиции: при совпадении направлений всех индикаторов ( кроме Зиг-Зага, который является ориентиром при настройке остальных 4-х индикаторов ).





Закрытие позиции - при совпадении направлений 2-х самых быстрых индикаторов.







EURUSD 02.11.2014



Текущий анализ - Tренд вниз.

Перспектива - продолжение тренда вниз.





Анализ внутридневного тренда на графике Н3:

Текущий анализ - Tренд вниз.





P.S. Самая надежная стратегия - когда все индикаторы покажут разворот в одном направлении .

Советник по этой стратегии - TrendDetector 5 PLUS .



