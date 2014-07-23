Европейские индексы поднимаются, внимательно следя за Украиной и сектором Газа

В среду европейские фондовые индексы в основном повышаются, однако рост, скорее всего, будет ограниченным, так так напряженная ситуация в Украине и насилие в секторе Газа продолжает оказывать давление.

Во время утренних торгов DJ Euro Stoxx 50 добавил 0,16%, французский CAC 40 вырос на 0,20%, а германский DAX набрал 0,44%. Однако инвесторы осторожны в своем выборе после того, как во вторник Европейский Союз пригрозил России более жесткими санкциями.

Финансовый сектор показывает смешанную динамику: французские кредиторы BNP Paribas и Societe Generale поднялись на 0,08% и 0,28%, в то время как немецкий Deutsche Bank упал на 1,90%.

Среди периферийных кредиторов - итальянские Intesa Sanpaolo и Unicredit ослабли на 0,13% и 0,39% соответственно, а испанские BBVA и Banco Santander опустились на 0,17% и 0,46%.

Акции Repsol подешевели на 0,86% из-за сообщений о том, что испанский нефтяной и газовый гигант хочет купить Talisman Energy и вложить средства, полученные в качестве компенсации за потерю доли в аргентинской YPF.

Акции STMicroelectronics упали на 1,70%, несмотря на сообщение о первой прибыли за последние 11 кварталов. Компания также заявила, что доходы упали на 8,9% до $1,86 млрд.

Лондонский FTSE 100 прибавил 0,13% при поддержке успехов в горнодобывающем секторе.

Между тем, финансовый сектор демонстрирует смешанную динамику. Так, акции Royal Bank of Scotland прибавили 0,11%, акции HSBC Holdings выросли на 0,20%, в то время как акции Lloyds Banking опустились на 0,04%, а акции Barclays отступили на 0,83%.