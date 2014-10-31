Убийца с Уолл-стрит, или американский психопат

Чем закончить страшную неделю и поддержать дух зловещего праздника всех святых? Конечно, просмотром хорошего и страшного фильма.



Предлагаю уделить внимание истории об одном сотруднике инвестиционного банка на Уолл-стрит, который, как выясняется потом, настоящий серийный убийца - «Американский психопат». Этот фильм - экранизация романа Брета Истона Эллиса о том, что каждодневные бизнес-ланчи и наблюдение за котировками иногда грозят потерей не только денег и совести, но и рассудка.

нарезка отрывков из фильма



В фильме вы не особенно поймете, чем занимается на работе выпускник Гарварда, банкир Патрик Бэйтман. В книге есть десятки страниц о том, как он может монотонно выбирать галстук и трусы, а его утренние косметические процедуры можно вообще публиковать отдельным журналом. «Американский психопат» - экранизация истории серийного убийцы с Уолл-стрит, но здесь куда больше юмористического посыла, чем это задумывалось в книге, и потому мы так до конца и не поймем, где и от чего произошел разлом в психике главного героя — это все потеряется за идиотским самолюбованием и фобиями Бэйтмана. Но вот эпизод с голым Кристианом Бэйлом, который бежит по лестнице с бензопилой, навсегда останется в списке лучших смертоубийственных сцен в кино. И, пожалуй, сама роль американского психопата так и будет одной из лучших ролей актера.

Впрочем, не воспринимайте фильм всерьез, и, самое главное, - не бойтесь!..