В четверг Уолл-Стрит ничего не боялась: индексы выросли

В четверг на Уолл-Стрит горел зеленый свет. Хорошая статистика по ВВП (который вырос на 3,5%, против прогнозных 3%) говорит о том, что экономика страны достаточно устойчива, поэтому по ней не ударит повышение процентных ставок ФРС.

Упало до четырнадцатилетнего минимума количество заявок на пособие по безработице, что тоже является отличным признаком.

DJIA прибавил 1,3%; S&P 500 – 0,62%; Nasdaq окреп на 0,37%.

Среди акций отдельных компаний отметим Visa, котировки которой выросли на целых 10,»% на хорошей отчетности по прибыли за III квартал. Та же причина позволила вырасти и капитализации медицинского страховщика MetLife Inc.

В Level 3 Communications праздник: компания войдет в список S&P 500, по поводу чего и прибавила 1,8%.

Среди аутсайдеров — к примеру, Avon Cosmetics, которая рухнула сразу на 9%. Она недостаточно сильно увеличила выручку.