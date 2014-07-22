Доллар растет на данных об инфляции, глобальный рост акций продолжается

Американский рынок акций продолжает глобальное ралли вверх, доллар достиг восьмимесячного максимума против евро после того, как улучшились данные по корпоративным доходам. Потребительские цены в Америке возросли, а тем временем российские акции выросли впервые за семь дней.

Мировой индекс MSCI подрос на 0,6%, S&P 500 прибавил 0,5%, индекс ММВБ подскочил сразу на 1,8%. Десятилетние казначейские облигации прибавили 2 пункта (на 2,48%). Доллар усилился на 0,4% - до 1,3465 за евро. Индонезийская рупия скользнула вниз на фоне политической неустойчивости.

36 компаний из листинга S&P 500 сообщили сегодня о своих доходах (включая Microsoft Inc. и Apple Inc). Американский индекс потребительских цен вырос на 0,3% в июне — это соответствует среднему прогнозу экономистов, опрощенных агентством Bloomberg.

“Есть все основания полагать, что фондовый рынок будет продолжать расти», - высказывается Терри Сэндвен, независимый специалист по стратегиям. - «Мы думаем, что потолок роста еще не достигнут, ведь доходы растут. Инфляция тоже поддерживает рост акций. Ситуация в целом отражает подъем американской экономики, ни слишком медленный, ни слишком быстрый».

Ценные бумаги Chipotle Mexican Grill Inc. подскочили сразу на 12% после сообщения о доходах и продажах, которые превзошли все прогнозы. Comcast Corp. Прибавили 1,6%, и тоже на фоне превышения прогнозных оценок по прибыли. А вот McDonald's Corp. потеряла 1,7% после того, как, наоборот, продемонстрировала прибыль меньше оценок аналитиков.

Общая прибыль компаний, входящих в S&P 500, выросла на 6,2%, согласно оценкам аналитиков, собранным агентством Bloomberg. Приблизительно 77% компаний, входящих в S&P, превзошли оценки аналитиков по прибыли, в то время, как 71% превысил спрогнозированные продажи.

Европейский индекс Stoxx 600 отыграл 1,3% после трехдневного снижения. Actelion Ltd., швейцарский производитель лекарств, поднялся на 3,7% после роста своего годового прогноза прибыли. ARM Holdings Plc , проектировщик чипов, поднял свои акции на 4,9%, после ускорения роста прибыли во втором квартале года.

Евро упал на 0,3%, доллар продемонстрировал самый высокий уровень к евро с 21 ноября, коснувшись отметки в 1,3459. В то время как ЕЦБ вводит беспрецедентные меры для стимулирования экономики, давление на ФРС усиливается, и американская валюта, скорее всего, поднимет процентную ставку раньше, чем планировалось заранее.

Впервые за неделю выросли акции российских компаний. Рубль окреп против доллара на 0,6%.



