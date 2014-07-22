Доу дорастет до 20 000 — а потом катастрофа?

Brett Arends , колумнист и аналитик Market Watch, размышляет о беспрецедентности «мыльного пузыря», который надулся сейчас на американском рынке, и дает очень невеселые прогнозы касаемо того, как будет ситуация развиваться дальше. По его словам, большинство современных аналитиков видят в ситуации краткосрочную выгоду, за которой придут очень серьезные негативные последствия.

«Промышленный индекс Доу Джонса взлетает до 20 000. Вокруг Уолл-Стрит раздаются здравицы и приветствия, ведь экономика восстанавливается, безработица становится всё меньше, волна слияний охватывает Уолл-Стрит. Крупные компании делают ставку на продолжающийся взрыв экономики. Медведи и примкнувшие к ним разбиты, унижены, оскорблены и отправлены на свалку цивилизации. Частные инвесторы, которые категорически боятся остаться в хвосте, вкладывают деньги в акции.

А затем всё это неминуемо пойдет на спад. Ведь экономика восстанавливается, безработица становится всё меньше, а за ней идет и заработная плата. ФРС увеличит процентные ставки, чтобы остановить инфляцию. При этом компании должны будут сократить цены, чтобы получить свою долю рынка в зверской конкуренции. Доходы будут падать. Акции начнут скользить вниз, а потом оглушительно рухнут: нас ждет уже третий на памяти нынешнего поколения «черный день».

Неправдоподобно? Отчего же?

Этот дикий сценарий — один из тех, что возникли в моей голове после чтения последнего официального письма от Джереми Грантхэма, легенды фондового управления. В его недавнем ежеквартальном послании основатель фирмы по управлению активами предсказывает, что биржевой бум (или, если выражаться честно, пузырь) будет продолжать раздуваться, благодаря вливанию шальных денег ФРС. Подъем экономики будет продолжаться, а на Уолл-Стрит — золотое дно мегапредложений. Грантхэм думает, что до окончания бума осталось примерно 14% повышения S&P 500 (это соответствует значению DJIA приблизительно в районе 20 000).

Держу пари, что такое повышение уничтожит всех оставшихся «медведей», оставляя на коне только «быков» фондового рынка. Да и кто смеет быть «медведем» в эти дни, когда Доу выше 17 000, и зеленые огни переливаются на каждом экране?





Всё же Грантхэм предупреждает, что в долгосрочной перспективе инвесторов ждет довольно страшный прогноз. Его компания прогнозирует, что доход и курсы акций резко упадут в реальном выражении по сравнению с сегодняшними рекордными уровнями — и что чем выше акции подлетают сейчас, тем сильнее они упадут в будущем. Естественно, предсказать будущее с огромной точностью — невозможно, но есть определенные маркеры, которые говорят о том, что не всё в порядке. Есть несколько хороших показателей, у которых отличный послужной список и которые эффективно выполняют свои задачи вот уже больше века. И почти каждый из этих показателей прямо-таки с рупором у рта кричит о том, что американский фондовый рынок сейчас чрезвычайно переоценен. А те, кто вкладывают капитал в настолько переоцененный рынок — рано или поздно отвечает за последствия.

На прошлой неделе я сообщил о том, что наши финансовые консультанты вычислили: мы находимся в третьем по величине пузыре фондового рынка в американской истории (после 1999 и 1929 гг). Мне сразу же написала целая толпа людей с вопросом: «Ну и что? Почему вы не можете просто расслабиться и научиться любить «бычий» рынок?». А я хотел бы. Но это невозможно. Это — история не о том, как трудно быть «медведем» в Америке или пессимистом. Это — всего лишь рассуждения человека, который знает математику и историю.

Вычисления были основаны на экономическим индикаторе, называющемся “коэффициент Тобина”. Это отношение рыночной стоимости акций компании к их балансовой стоимости. Иными словами, он рассчитывается как отношение рыночной стоимости компании к стоимости замещения собственного капитала компании. Если рыночная стоимость активов равна балансовой стоимости, то коэффициент будет равен 1. Если он больше 1, то рыночная стоимость выше балансовой, и наоборот. Так вот, сейчас коэффициент Тобина очень велик — он больше, чем когда бы то ни было (исключая 1929 и 1999 годы). Это означает, что американские акции сегодня или переоценены, или очень переоценены, или просто дико переоценены.

Например, согласно ФРС, акции американских корпораций теперь стоят приблизительно 125% ВВП — по сравнению со средним значением всего в 65% (начиная с 1945 года). Эту меру оценки в свое время предложил Уоррен Баффет в качестве хорошего индикатора того, насколько дорог на данный момент фондовый рынок. С 1945 по 1995 гг, до начала крупного пузыря на Уолл-Стрит, американские акции оценивались примерно в половину ВВП.

Это — всего лишь два показателя, но и многие другие тоже говорят о страшной переоцененности современного американского рынка.

А значит, черные времена — не за горами.»





Brett Arends, перевод - Z_Zemfira.

