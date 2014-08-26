Нефти в избытке и она все равно дорожает

Цены на нефть растут, но этот рост может быть кратковременным из-за повышенного предложения и слабых экономических показателей крупнейших потребителей нефти. В 9.17 МСК фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на $0,15 - до $102,80 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,25 до $93,60.

За август Brent может подешеветь второй месяц подряд из-за медленного экономического роста Китая и Европы при одновременном избыточном предложении. Инвесторы уже не закладывают в котировки наценку за геополитический риск, не видя перебоев в поставках в ходе локальных войн в Ираке, Ливии и на Украине. Даже иракская провинция Курдистан, на территории которой идут бои с исламистами, смогла отправить на экспорт несколько партий.

"Курды наводят у себя порядок и начинают экспорт нефти. Нефти в избытке", - сказал старший управляющий по сырьевым рынкам Philip Futures в Сингапуре Автар Санду.

Посол Ливии в Египте в понедельник попросил иностранной помощи для охраны ливийских учреждений, аэропортов и природных ресурсов. США рассматривают варианты военных действий против исламистов в Сирии, но пока ограничиваются ударами с воздуха в Ираке. Украина обвинила Россию в военном вторжении, после того как российские грузовики с гуманитарной помощью пересекли границу. Во вторник пройдет встреча президентов России и Украины.

Накануне еженедельных отчетов о запасах нефти в США опрошенные Рейтер аналитики предполагают, что запасы выросли на 1,8 миллиона баррелей на прошлой неделе, а запасы нефтепродуктов снизились.