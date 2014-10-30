Учимся правильно проигрывать: как быть молодцом на Forex

Мы с вами отлично знаем о том, как гарантированно обеспечить себе полный и беспощадный слив депозита. Конечно же, это отсутствие дисциплины и работа вразрез с торговым планом. Надо четко прописать себе правила того, как вы будете входить на рынок и выходить из него — и потом ПОСТОЯННО жить по этим правилам. Это как в покере: дрогнула рука, понадеялись на фортуну — и не успели оглянуться, как весь ваш стек уже разделен между партнерами по столу.

А еще очень важно не поддаваться эмоциям. Наши деньги с огромным успехом убивает паника: мы начинаем резкими движениями пытаться исправить ситуацию, тем самым ее усугубляя и продолжая торговать совсем неподходящими методами.

Игнорировать стоп-лоссы — опасно!

Тратить на позицию весь депозит — опасно!

Удерживать убыточные позиции и ждать при этом у моря подходящей разворотной погоды — опасно!



А вот чему определенно надо научиться — так это уметь соглашаться с потерями. Признать свою ошибку — на 50% означает исправить ее. Всё просто: винишь в ошибке себя — идешь дальше. Считаешь всех вокруг виноватыми в твоих бедах — всю жизнь сидишь в луже (кстати, и не только трейдинга это касается).

Давайте же вспомним четыре способа немного расслабиться и научиться воспринимать всё как можно менее болезненно.



Во-первых, торговать надо всегда в спокойном состоянии, по возможности устранив стресс. Понятно, что торговля сама по себе — это постоянный стресс. Именно поэтому просто уменьшите время, которое вы проводите за трейдингом. Лучше вы будете торговать меньше, но спокойнее. Смените внутридневную торговлю на среднесрочную или вообще сходите в отпуск — ручаюсь, качество вашей торговли вырастет, как только вы избавитесь от стресса!





Во-вторых, ни в коем случае не ныряйте в трейдинг с головой. В мире есть еще много интересного: вкусная еда, интересное кино, футбол, секс, в конце концов! Не нужно терять долгие годы жизни, постоянно торгуя и не видя ничего вокруг. Развивайтесь не только как трейдер, но и как гармоничная личность — и будет вам счастье!





В-третьих, адекватно воспринимайте рынок и его поведение. Я понимаю, что это крайне сложно, ведь рынок сам по себе напоминает мне капризную малоадекватную истеричную блондинку. Но наберитесь дзена. Он такой. И вы ничего не сможете с этим сделать. Никогда. Поэтому примите его таким, какой он есть, со всеми его взлетами и падениями, паниками и эйфориями, со всей его неопределенностью — и поверьте, он станет для вас гораздо более понятным. Вы никогда не сможете оседлать эту лошадку и контролировать ее движения — так сядьте на зрительскую трибуну, но прежде сбегайте в конторку букмекера и сделайте свою ставку — вполне возможно, что вы получите прибыль.







И, наконец, в-четвертых, ограничивайте свои убытки. Вы можете сколько угодно относиться к ним философски и принимать их, но и управлять рисками — тоже дело полезное.







В конечном итоге мы имеем стратегию спокойного человека, который следует правилам, установленным для самого себя им же самим. Он не боится проиграть, но и не намерен спускать всё состояние. Он умеет думать и адекватно воспринимает рынок, не пытаясь изменить неизменное. Он — молодец, чего и вам желаем!