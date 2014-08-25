Уолл-Стрит: сеансы темной магии с разоблачением

Финансовые фокусы-покусы заслоняют от инвесторов мрачную действительность.

Верите ли вы в волшебство? Этот вопрос задается людям снова и снова, и кажется, что всё большее количество людей на Уолл-Стрит отвечает на этот вопрос свое решительное «Да!».

Они верили в волшебство в конце 1990-х. Возможно, это было влияние Гарри Поттера. Они верили в магию в 2006 году. Может быть, на это влияли «Сумерки» и все эти бесконечные вампиры. И вполне очевидно, что они верят в сверхъестественное сегодня.

Инвесторы фондового рынка свято доверяют магии: иначе невозможно объяснить их странный энтузиазм по поводу роста S&P 500.





МагияУолл-Стрит — это какая-то необъяснимая вера в то, что акции растут в среднем примерно на 10% в год (якобы прибыль беспорядочно «гуляет» вокруг этого волшебного показателя, с более или менее точным приближением). Также эта магия базируется на святой уверенности в том, что акции зарабатывают эти 10% независимо от того, что происходит вокруг, железно и уверенно. А еще — это псевдонаучная вера в то, что финансы — это такое же естествознание, как биология или химия. Инвесторы думают, что акции «зарабатывают 10% в год» точно так же, как вода кипит при 100 градусах по Цельсию в атмосфере Земли. Это — привычная схема вещей, установленный порядок. Заказ вселенной.

В поддержку этой веры они укажут вам на долгий сбор данных, согласно которым, с самых 1920-х годов акции действительно прибавляли примерно 10% в год за всё это время (если разделить разницу в цене на количество лет). У них на стене может висеть красивая диаграмма, которая показывает среднюю годовую доходность, явно располагающуюся вблизи этого красивого числа.







О'кей — таким образом, мы имеем две альтернативы, две полярных точки зрения.

Первая — акции действительно стабильно способны зарабатывать 10% в год, повинуясь какому-то необъяснимому для нас волшебству. Вторая — никакой встроенной в рынок магии не существует.

Предположим, в 1920-х годах кто-то купил акции с фиксированной дивидендной доходностью в 4,5%. При этом они получили рост. Прибыль корпорации выросла вместе с экономикой (а экономика прибавила 3,5% годовых). Тогда же они получили еще и 3% инфляционной компенсации. Сложите все эти цифры — и вы получите 11%.

Дальше инвесторы потеряли примерно 1% годовых от так называемого творческого разрушения капиталов — а именно, они вынуждены были продать некоторые свои старые акции, чтобы вложиться в новые активы, появлявшиеся на рынке (Polaroid и Xerox, Microsoft и Apple, Google и Facebook). У них осталось... Приблизительно 10% в год. Магия!!!!











Но откройте глаза и протрезвейте.

Акции — не волшебные тотемы. Они — не плащи-невидимки и не мячики в квиддиче. Они — просто заявления о будущем потоке дивидендов.

Акции могут просто производить прибыль в виде сегодняшних дивидендов, плюс от роста компания, плюс инфляция, минус разбавление портфеля новыми компаниями. Если мы вычленим отсюда инфляцию (которая на самом деле лишь иллюзия и ни на что не влияет, доходом не являясь) — мы останемся с прибылью примерно 7% годовых, базирующейся исключительно на прибыли компании. Да-да, с самых 20-х годов XX века.

Проблема? Не-а. Они еще и не начинались. Ягодки будут ниже.

Итак.

Сегодняшняя доходность по дивидендам — больше не те 4,5%, которые вы получали в 1920-х годах. Они, как правило, меньше 2%. Современный экономический рост тоже далек от тех 3,5%, которые возвращались к вам в XX веке. Напротив, с каждым десятилетием рост становился все меньше и меньше. А в течение прошлых 20 лет американская экономика росла уже приблизительно на 2% в год (плюс инфляция) или еще меньше.

Между тем, новые компании продолжают присоединяться к рынку — это стоит вам, скажем, 1% в год. Основываясь на этом, математика неумолимо заявляет вам, что долгосрочная прибыль для инвесторов будет приблизительно 3%. Даже не 7% и тем более — не 10.

Но Уолл-Стрит с математикой не согласна. Какую прибыль вы должны ожидать от акций с 2%-ными дивидендами и предполагающих 2%-ный рост? «Да ведь вот же, 10%!» - говорит Уолл-Стрит.

Магия?...