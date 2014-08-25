Календарь на неделю 25 — 29 августа: какие события будут влиять на наши кошельки

Сегодня, в понедельник, рынки ждут данных по индексу национальной активности в США, PMI в сфере услуг и показателя продаж на первичном рынке жилья. В Еврозоне сегодня будет опубликован индекс, отражающий бизнес-климат в Германии. В России инвесторы с нетерпением ждут финансовой отчетности от Татнефти и Лукойла.



Вторник, 26 августа, ознаменуется трехсторонней встречи в Минске, где станет понятен дальнейший вектор отношений между официальными Москвой и Киевом. Этого ждут во всем мире, потому что кризис изрядно влияет на фондовые рынки. Также выйдет крупный блок американской статистики: заказы на товары длительного пользования, индекс потребительского доверия, финансовая отчетность компании Best Buy. В России отчитаются такие гиганты, как РусАл и Мосбиржа.

27 августа будет спокойным. Настроения рынка не очень зависят от индекса настроений потребителей в Германии и Италии, а бизнес-климат во Франции вряд ли способен кого-то удивить.

В четверг, 28 августа, будет опубликована окончательная оценка ВВП США, а также выйдет в свет очередной бюллетень рынка труда в США. Это даст примерное представление о том, насколько близко по времени ужесточение монетарной политики в США. Из интересной финансовой отчетности в России — данные Аэрофлота.

В пятницу 29 августа будет опубликован важный показатель: предварительные данные по инфляции в Еврозоне. Впрочем, и в США будет жарко: там в пятницу тоже ждут инфляционного индикатора для ФРС (индекс РСЕ).



