Календарь на неделю 25 — 29 августа: какие события будут влиять на наши кошельки

Сегодня,
в понедельник, рынки ждут данных по
индексу национальной активности в США,
PMI в сфере услуг и показателя
продаж на первичном рынке жилья. В
Еврозоне сегодня будет опубликован
индекс, отражающий бизнес-климат в
Германии. В России инвесторы с нетерпением
ждут финансовой отчетности от Татнефти
и Лукойла.
Вторник, 26 августа, ознаменуется трехсторонней встречи в Минске, где станет понятен дальнейший вектор отношений между официальными Москвой и Киевом. Этого ждут во всем мире, потому что кризис изрядно влияет на фондовые рынки. Также выйдет крупный блок американской статистики: заказы на товары длительного пользования, индекс потребительского доверия, финансовая отчетность компании Best Buy. В России отчитаются такие гиганты, как РусАл и Мосбиржа.
27 августа будет спокойным. Настроения рынка не очень зависят от индекса настроений потребителей в Германии и Италии, а бизнес-климат во Франции вряд ли способен кого-то удивить.
В четверг, 28 августа, будет опубликована окончательная оценка ВВП США, а также выйдет в свет очередной бюллетень рынка труда в США. Это даст примерное представление о том, насколько близко по времени ужесточение монетарной политики в США. Из интересной финансовой отчетности в России — данные Аэрофлота.
В пятницу 29 августа будет опубликован важный показатель: предварительные данные по инфляции в Еврозоне. Впрочем, и в США будет жарко: там в пятницу тоже ждут инфляционного индикатора для ФРС (индекс РСЕ).