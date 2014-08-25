Доллар окреп, комментарии Йеллен поддерживают его

В понедельник доллар в целом повысился против основных валют - комментарии главы Федеральной резервной системы Джанет Йеллен, данные в пятницу, продолжают поддерживать спрос на американскую валюту.

Доллар заметно окреп после того, как Йеллен в пятницу заявила, что экономика США восстанавливается, и добавила, что ситуация на рынке труда также становится лучше.

Пара EUR/USD снизилась на 0,30% - до 1,3200 после того, как президент ЕЦБ Марио Драги сообщил собравшимся в Джексон-Хоуле, что центральный банк готов прибегнуть к более нетрадиционным мерам в случае необходимости, чтобы простимулировать слабую экономику еврозоны.

Сегодня немецкий исследовательский институт IFO сообщил, что его индикатор условий деловой среды упал в этом месяце до более чем однолетнего минимума 106,3, ниже прогнозов 107,0, после 108,0 в июле.

Фунт стабилен около пятимесячного минимума, пара GBP/USD торгуется на 1,6586.

Доллар почти не изменился по отношению к иене, пара USD/JPY торгуется на 103,97, и вырос по отношению к швейцарскому франку, USD/CHF подорожала на 0,24% до 0,9159.

Между тем, AUD/USD опустилась на 0,01% до 0,9315, NZD/USD отступила на 0,43% до 0,8366, в то время как USD/CAD повысилась на 0,06% до 1,0952.

Индекс доллара вырос на 0,20% - до уровня 82,54, самого высокого уровня с сентября.



