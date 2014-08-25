Понедельник принес рост азиатским рынкам

Сегодня азиатские торги проходили в зеленой зоне, за исключением Китая. Так, 0,5% прибавил Nikkei. Подорожали акции компаний, ориентированных на экспорт — за счет падения курса иены к доллару.

KOSPI вырос на 0,2%, и это при том, что полтора процента потеряли акции Samsung Electronics Co Ltd (есть опасения, что прибыль компании в текущем квартале будет ниже прогнозной).







Hang Seng окреп на 0,2% (до шестилетнего максимума).

0,5% потерял Shanghai Composite, потому что там намечается целая серия IPO: инвесторы экономят деньги. Заявки будут приниматься с четверга и пятницы, на первичное размещение выходят 10 компаний, поэтому приблизительно 146,32 миллиарда долларов от инвесторов начнут свое основное движение именно в конце недели.

Хорошо себя чувствуют нефтяные компании: Sinopec Corp прибавила 2,5% (во втором квартале она показала 36%-ный рост прибыли), а PetroChina прибавила 0,4%.

У авиакомпаний тоже всё отлично: китайское правительство учредило инвестиционный фонд в объеме более 3 млрд долларов для поддержки индустрии авиаперевозок.