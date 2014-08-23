Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на неделю с 25-08-2014 по 29-08-2014

0
479
Схема анализа:
Инд.4 - пересечение с 0 линией ( + значение - тренд вверх, - значение - тренд вниз),Инд.3 - пересечение с 0 линией ( + значение - тренд вверх, - значение - тренд вниз),
Инд.3 - разворот линии индикатора,
Инд.7 - пересечение с 0 линией ( + значение - тренд вверх, - значение - тренд вниз).
Открытие позиции: при совпадении направлений всех индикаторов ( кроме Зиг-Зага, который является ориентиром при настройке остальных 4-х индикаторов ).
Закрытие позиции - при совпадении направлений 2-х самых быстрых индикаторов.
EURUSD 24.08.2014
Текущий анализ - Тренд вниз.
Перспектива - продолжение тренда вниз ( самая надежная стратегия - когда все индикаторы покажут разворот в одном направлении ).