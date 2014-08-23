Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на неделю с 25-08-2014 по 29-08-2014
Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на неделю с 25-08-2014 по 29-08-2014

23 августа 2014, 09:20
Serqey Nikitin
Serqey Nikitin
Схема анализа:

        Инд.4  -  пересечение с 0  линией ( + значение - тренд вверх, - значение - тренд вниз),

        Инд.3  -  пересечение с 0  линией ( + значение - тренд вверх, - значение - тренд вниз),

        Инд.3  -  разворот линии индикатора,

        Инд.7  -  пересечение с 0  линией ( + значение - тренд вверх, - значение - тренд вниз).



Открытие позиции: при совпадении направлений всех индикаторов ( кроме Зиг-Зага, который является ориентиром при настройке остальных 4-х индикаторов ).

Закрытие позиции  -  при совпадении направлений 2-х  самых быстрых индикаторов.


EURUSD  24.08.2014

Текущий анализ - Тренд вниз.

Перспектива - продолжение тренда вниз  ( самая надежная стратегия - когда все индикаторы покажут разворот в одном направлении ).

#eurusd, прогноз, GBPUSD, неделя