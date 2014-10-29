Facebook потерял 9% капитализации

Facebook Inc отчиталась об итогах III квартала и озвучила ближайшие планы на будущее. В итоге акции компании потеряли 9% рыночной стоимости. Дело в том, что в будущем году компания понесет крупные расходы, инвестируя в свои сервисы (включая новоприобретенный WhatsApp): затраты предполагается увеличить до 55 — 75%!

В третьем квартале выручка компании выросла на 59% и составила 3,2 млрд долларов, и это неплохой результат, однако даже это не помогло Facebook сохранить капитализацию. Чистая прибыль компании выросла до 806 млн долларов (30 центов на акцию), ежемесячное число пользователей составило 1,35 млрд человек.