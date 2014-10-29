Нефть дорожает. Надолго ли?

Декабрьские фьючерсы на нефть WTI к 13.59 мск прибавили 0,9,% и дошли в стоимости до 82,18 долларов. Это близко к недельному максимуму. Причинами такого «хорошего» поведения нефти техасского образца могут служить ожидания результатов заседания ФРС и прогнозы, что сегодня Институт Нефти отчитается о снижении запасов бензина в США. А это значит, что спрос на нефть в стране увеличится.

Лондонская биржа ICE показывает рост фьючерсов на Brent с поставкой в декабре: они дошли до 86,95, прибавив уже 94 цента с начала торгов. Этот отскок многие аналитики считают чисто техническим, потому что драйверов к устойчивому росту нефти пока нет. 27 ноябре в Вене встретятся министры стран ОПЕК, чтобы совместно договориться о том, будут или не будут снижаться объемы добычи «черного золота».