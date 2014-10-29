IBM спасается: компания выкупает акции на $5 миллиардов

Американская компания IBM собирается выкупить собственные акции на $5 млрд. Такое решение принял совет директоров компании. В свободном обращении находятся 99,9% акций компании и торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже. Компания будет выкупать акции на открытом рынке или в рамках частных сделок, это зависит от рыночной ситуации.



Прежде совет директоров IBM уже одобрил выкуп собственных акций на $1,4 млрд. Получается, общий объем выкупа акций составит $6,4 млрд.



Напомним, что на прошлой неделе из-за резкого падения стоимости акций IBM крупнейший инвестор Уоррен Баффет потерял несколько миллиардов своего состояния.

После объявления IBM о решении выкупить свои акции стоимость их выросла на 1,1%. Сейчас акции торгуются на отметке $163,60.