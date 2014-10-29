IBM спасается: компания выкупает акции на $5 миллиардов

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Американская компания
IBM собирается выкупить собственные
акции на $5 млрд. Такое
решение принял совет директоров компании. В свободном обращении
находятся 99,9% акций компании и торгуются
на Нью-Йоркской фондовой бирже. Компания
будет выкупать акции на открытом рынке
или в рамках частных сделок, это зависит
от рыночной ситуации.
Прежде совет директоров
IBM уже одобрил выкуп собственных акций
на $1,4 млрд. Получается,
общий объем выкупа акций составит $6,4
млрд.
Напомним, что на прошлой неделе из-за резкого падения стоимости акций IBM крупнейший инвестор Уоррен Баффет потерял несколько миллиардов своего состояния.
После объявления IBM о решении выкупить свои акции стоимость их выросла на 1,1%. Сейчас акции торгуются на отметке $163,60.