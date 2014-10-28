Американский рынок упадет на 30% - прогноз эксперта

Эксперт издания MarketWatch Марк Кук утверждает, что неизбежен "медвежий" тренд на американском фондовом рынке. Рынок ждет падение на 30%. Но готов ли американский рынок к такому падению?

Марк Кук уже летом прогнозировал коррекцию на 20%, а сейчас его индикатор указывает на очень сильное падение. Кстати, в тот раз Марк действительно был прав только частично - индекс рынка упал всего на 10%, и это стандартная коррекция для американского рынка. Но все равно Марк Кук уверен в своих прогнозах и даже приводит доказательства.



Тем временем индексы Russell 2000 и Nasdaq Composite потеряли более 10%, а Dow Jones и S&P 500 скоро к ним присоединится — этот индекс исторически падает позже.

Напомним, Марк Кук прогнозы свои ставит на основе собственного индикатора, который не раз давал верные сигналы на продажу.

Марк Кук убеждает читателей, что "медвежий" рынок уже начался и падение на 30% очень возможно. Эксперты прислушиваются к этой версии, потому что летнее падение рынка Марк Кук угадал за несколько дней до начала. Но есть, конечно, в прогнозах Кука и недочеты, к тому же сложно поверить в вероятность такого сильного падения, тогда как сейчас рынок в восходящем движении. И сейчас падение также возможно, но лишь после очень высоких уровней. По крайней мере, так до сих пор и происходило: рынок уходил в рост, достигал новых максимумов, затем - коррекция, паника в СМИ, неожиданный разворот и опять рост к новым высотам.