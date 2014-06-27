UniCredit заработал на IPO 673 миллиона евро

Крупнейший итальянский банк, UniCredit SpA (UCG), заработал 673 млн евро на IPO своего онлайн-подразделения FinecoBank SpA. UniCredi продал 181,9 млн акций (30%) по 3,7 евро за штуку (это нижняя ценовая граница предложенного диапазона, который был дополнительно сужен 25 июня с 3,5 — 4,4 евро до 3,7 — 4 евро).

IPO — часть пятилетнего бизнес-плана, предполагающего чистый доход в 2 млрд евро в 2014 году и включающего такие меры, как продажа активов и сокращение рабочих мест. Генеральный директор банка, Федерико Гиццони, заявил, что UniCredit оставляет за собой большинство акций FinecoBank. Общие доходы от продажи увеличатся до 774 млн евро после полного завершения сделки. Ожидается также, что обычные акции UniCredit прибавят в цене.