Не позволяйте акциям свести вас с ума

Как вы себя почувствуете, если акции упадут более, чем на 200 пунктов в один прекрасный день? Держитесь, только чтобы получить больше в следующем году. Если волатильность рынка заставляет вас ощущать себя на краю обрыва, добро пожаловать в наш клуб.

На прошлой неделе индекс Dow Jones имел три выгодные точки движения 100-плюс и одну в 150 пунктов минус. Это достаточно сильная волатильность - 2,6% за неделю. И этого достаточно, чтобы даже опытные инвесторы почувствовали себя как шарик для пинг-понга.

"И негативные, и положительные новости заставляют людей находиться в стрессовом состоянии", - говорит Джон Грейбл, профессор финансового планирования в Университете Джорджии в Афинах. Грейбл, который изучает то, как финансовые новости влияют на людей, говорит, что хорошие новости могут быть еще более напряженным, чем плохие, потому что "люди воспринимают, что они упустили свои возможности".

Вопрос для инвесторов: вы зарабатываете деньги в ответ на этот стресс? Типичные инвесторы имеют печальный опыт на рыночной торговле: покупают дорого, продают дешево. Вот почему есть значительный разрыв между доходами инвесторов и самой рыночной доходности. "Наибольшие потери происходят после снижения рынка", согласно данным финансово-исследовательской фирмы Dalbar, потому что инвесторы продают, когда рынок падает, а затем ждут слишком долго, прежде чем покупать акции обратно.

Часто это происходит, потому что страх толкает на решение инвесторов. Рынок начинает падать, и в ответ мы продаем. "Мы эмоционально реагируем на потери. Мы не можем ничего с этим поделать", - говорит Майкл Финк, профессор кафедры Техасского университета по личному финансовому планированию. Потеря денег активирует более эмоциональную часть мозга, говорит он. "Мы должны бороться, чтобы научиться тормозить эти эмоции", - добавляет он. "Даже опытный инвестор будет чувствовать такое беспокойство".

Легкий доступ к информации, такой как приложения к рыночным новостям на телефоне или заголовки новостей, которые кричат ​​о следующем рыночной крахе, - это не помощь.

"Проблема в том, что мы очень чувствительны к потерям, и потому иногда «смотрим» на краткосрочные потери через увеличительное стекло", - говорит Шломо Бенартци, профессор Университета Калифорнии, Лос-Анджелес, и главный поведенческий экономист Allianz.

Есть несколько советов, которые помогут вам:

1. Закладывайте возможные убытки в планирование

Вместо того, чтобы сосредоточиться на своем балансе сейчас, сравните его с тем, что вы имели в сентябре, говорит Меир Стэтмэн, профессор финансов Университета бизнема Санта-Клары. Как ваш текущий баланс сравнится с тем, что вы имели в конце 2013? Инвесторы часто забывают об этих сравнениях, потому что они смотрят на перспективы впереди, а не на прошлый опыт", - говорит он. Поэтому нужно сосредоточиться на долгосрочной перспективе и учесть возможные потери в плане торговли.

2. Сфокусируйтесь на конкретной цели

Большинство людей даже не понимают, что страх иногда сам вызывает их решения, говорит Ричард Петерсон, управляющий директор научно-исследовательской и консалтинговой фирмы MarketPsych. "Это действительно трудно понять, когда вы в панике, что вы в панике", - говорит он. Таким образом, крайне важно для инвесторов тренировать свои мозги, чтобы сосредоточиться на будущих целях, говорит он.

Каждый инвестор должен сесть один раз в неделю, подумать в течение пяти минут и спросить себя: "Где я хочу быть через 20 лет? На что это похоже? Что ты чувствуешь?". Это позволяет рассеивать сильные эмоции и заменить ее на более долгосрочные чувства.

3. Пересмотрите свою терпимость к риску

Период волатильности рынка - это лучшее время, чтобы внимательно посмотреть на ваше отношения к риску. Ваши варианты инвестирования соответствуют аппетитам риска?

"Когда рынок идет вверх, и люди принимают возможные риски, они чувствуют себя хорошо, они любят рынки, они, как правило, настроены более на положительный исход", - говорит г-н Грейбл. "Их оценки риска, вероятно, слишком высокие. Лучшее время для измерения вашей толерантности к риску - в разгар какой-то плохой новости", - говорит г-н Грейбл. Он и его коллеги разработали тест на риск, который можно найти в Интернете.



4. Отвернитесь от новостей



Старайтесь удержаться, глядя на новости о рынке в вашем телефоне и других источниках, если рынок идет вверх или вниз, говорит г-н Бенартци. "Рынок пошел вниз - они могут испугаться и в панике продать все на самом дне. Если ушел вверх, они могут подумать, что все так хорошо идет, что должно и дальше идти вверх и в этот момент слишком сильно рискуют".

Важно восстановить равновесие, то есть, например, один раз в год продать часть активов, которые дали хороший доход, и реинвестировать в другие, которые работают плохо, чтобы убедиться, что ваш портфель соответствует вашему плану инвестиционного распределения, будь то 80% акций и 20% облигации или какой-либо другой коэффициент. «Разработка системы, где вы регулярно восстанавливаете баланс, но не брать в привычку менять этот баланс каждую неделю или каждый месяц, будет для вас самих проще, чтобы справиться с краткосрочной волатильностью", - говорит г-н Финке.

5. Создать конкретный план

Или, как вы это называете, личная инвестиционная политика. Г-н Петерсон называет это "План управления финансовым стрессом", то есть письменный план с пунктами действий, которые описывают, как вы будете вести себя в конкретных рыночных ситуациях. Например, "Если мой портфель падает на 20%, я возьму деньги из моих эффективных инвестиций и куплю низкоэффективные активы".

6. Не забывайте прошлое

Нужно помнить, что мы пережили этот тип волатильности, и было гораздо хуже, - это может облегчить нервы инвесторов. Не забывайте: те, кто купил активы с долгосрочной перспективой в 2008 и 2009 годах, вышли вперед сейчас. Относитесь также не предвзято к будущему. "Мы склонны видеть одно будущее. Мы не склонны видеть весь спектр возможностей", - говорит г-н Бенартци. "Когда один из этих «вариантов будущего» происходит, будь он хорошим или плохим, мы бываем совершенно потрясены".