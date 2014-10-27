В Бразилии переизбрали президента. Надежды бразильцев рухнули

Дилма Русеф вновь стала президентом Бразилии. Она одержала победу во втором круге выборов. Некоторые бразильцы расстроены - и дело в том, что политика страны, которая уже привела страну в рецессию и сократила капитализацию фондового рынка на $553 млрд, получается, останется неизменной.

После объявления результатов выборов сильно изменились показатели на бирже. Так, биржевой фонд Ibovespa Linked ETF, которые ориентируется на бразильский фондовый индекс Bovespa, во время азиатской сессии упал на 8%, - это самое резкое падение за три года. Скорее всего, торги в Бразилии сегодня тоже откроются с внушительным падением — эксперты оценивают снижение на 10%.



Напомним, Дилма Русеф заняла должность президента в 2011 г. За три года экономика страны показала самый медленный рост за последние 20 лет. Однако Русеф удалось сохранить уровень безработицы на рекордно низком уровне. Но в остальном экономические показатели были только отрицательными - фондовый индекс упал за время ее правления на 25%, акции государственно нефтяной компании Petroleo Brasileiro рухнули на 40%, а бразильский реал ослаб к доллару на 33%.

На выборах за Русеф проголосовали 52% избирателей.