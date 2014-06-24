Фьючерсы на серебро и золото выросли до максимумов

Спрос на драгметаллы растет благодаря удерживанию Федеральной резервной системой низких процентных ставок, цены на серебро и золото во вторник увеличились до максимумов за последние нескольких месяцев. Инвесторы продолжают следить за развитием событий в Ираке и на Украине.

Утренние торги в Европе показали характерный рост цен на золото: подразделение Comex в Нью-Йорке зарегистрировало рост цены до максимума сессии $1326,40 за тройскую унцию (поставка в августе), затем достигла $1324,20.

В начале недели золото подорожало на 0,14% (на $1,80) и цена остановилась на $1318,40. Вероятно, что цены поддержат на $1276,20, минимуме 19 июня, а сопротивление окажут на уровне $1331,40, максимуме 14 апреля.

Серебро на Comex подорожало в цене на 0,85% (поставка в сентябре) — на 17,8 цента и цена составила $21,14 за тройскую унцию. Центробанк не планирует в ближайшее время увеличивать процентные ставки, как заявила глава Федеральной резервной системы Джанет Йеллен, и потому цены на серебро и золото имеют хорошую поддержку. Сейчас участники рынка ждут отчета по данным из США, в том числе данные по частному сектору (потребительская уверенность) и отчет по продажам жилья первичного рынка.

До сих пор сохраняются опасения из-за поведения боевиков в Ираке, где «Исламское государство Ирака и Леванта» держат под контролем области около Иордании и Сирии. Чтобы предоставить Багдаду американскую помощь, Вашингтон поставил условие — создать новое правительство до 1 июля. Выполнить данное условие должен премьер-министр Ирака.