Снижение настроения на фондовом рынке Азии наблюдается в среду

Отрицательные настроения на вчерашней сессии в США приносят свои результаты - в среду на фондовом рынке Азии понижаются индексы.

Снижение также происходит под влиянием информации о неспокойном состоянии в Ираке. Позитивные отчеты из США не смогли перевесить опасения по ситуации в Ираке, и Dow и S&P 500 закрылись снижением.

В завершении сессии в Азии японский Nikkei 225 понизился на 0,71%, китайский Shanghai Composite и австралийский S&P/ASX 200 снизились на 0,57%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,1%.Вчера объявили о планах реформы премьер-министра Синдзо Абэ, однако участники рынка не приняли во внимание эту информацию и токийский индекс Nikkei понизился в среду.

Сегодня также наблюдается снижение индексных «тяжеловесов»: Fast Retailing и Softbank потеряли 1% и 1,3% соответственно, а Fanuc упал 1,1%.

Австралийский индекс ASX/200 закрылся на двухнедельном минимуме под давлением снижения мощностей в горнодобывающем секторе. Акции Atlas Iron упали на 2,4%, акции BHP Billiton и Rio Tinto снизились на 0,7% и 0,8%.

Из-за опасений о состоянии экономики в Китае тоже понижаются акции на материке - в Китае и в Гонконге.



Фьючерсы на европейские фондовые индексы показывают снижение во время открытия сессии. Так, фьючерс на Euro Stoxx 50 теряет 0,6%, фьючерс на французский CAC 40 упал на 0,5%, фьючерс на германский DAX снизился на 0,5%, фьючерс на лондонский FTSE 100 снизился на 0,35%.

Рынки США в это время показывают небольшой прирост: фьючерс на Dow извещать о подъеме на 0,1%, фьючерс на S&P 500 показывает рост на 0,1%, и фьючерс на Nasdaq 100 вырос на 0,1%.



Эксперты ждут сегодня данные от США по заказам на товары длительного пользования и отчеты по экономическому росту в первом квартале.