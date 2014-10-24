Итоги недели: битва нефтяных цен стабилизируется

Конец недели для нефти стал небольшим облегчением — в четверг цены немного восстановились, а в пятницу падение не столь значительное. Так, декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются в районе $86,0, с прошлой пятницы они упали всего на 0,2%. Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI снизилась до $81,34, падая на 0,9%.

Аналитики отмечают, что эта неделя для нефти была достаточно волатильной. Пожалуй, главной победой было то, что наконец удалось остановить безоткатное снижение цены, которое шло несколько месяцев. Вчера нефтяные котировки даже попытались немного вырасти. Главный драйвер для этого - новость о снижении объемов поставок нефти Саудовской Аравией, крупнейшим поставщиком среди стран ОПЕК. По данным Reuters, поставки из страны в сентябре уменьшились на 328 тыс. баррелей в сутки - до 9,36 млн. баррелей с 9,69 млн. в августе.

Но не стоит воспринимать эту новость и небольшое восстановление как перелом тренда, ведь снижение объемов экспортируемой нефти может означать, что сырье попросту закачивают в нефтехранилища. Последние, кстати, по ряду причин сильно опустели в августе. К тому же, собственная добыча нефти в сентябре в Саудовской Аравии выросла до 9,7 млн. баррелей в сутки (в августе - 9,59 млн. баррелей).

В целом нынешняя ситуация представляется боковой коррекцией. Высок риск обновления установленных на прошлой неделе минимумов, но в то же время сохранится повышенная волатильность в ближайшее время. Очередным ключевым событием, которого ждет рынок, будет заседание ОПЕК 27 ноября. Ее ждут инвесторы, рассчитывая на то, что картель, видя стремительное снижение котировок в последние месяцы, решит снизить объемы добычи, чтобы поддержать ценовые уровни.

Если говорить о еженедельной статистике от Министерства энергетики США, то в этот раз коммерческие запасы нефти повысились на 7,11 млн. баррелей - до 377,68 млн. Аналитики ожидали роста запасов всего на 2,7 млн. барр., оттого во вторник резко ускорились распродажи, особенно по марке WTI.

И еще - на фоне растущей добычи сланцевой нефти внутреннее производство в стране до сих пор на максимальных значениях (с июня 1985 года) - добыча в США составляет 8,934 млн. баррелей в день.

Из других новостей важной для нас была о том, что совокупный китайский спрос на нефть в сентябре вырос на 6,2% - до уровня 10,2 млн. баррелей в сутки. И это максимум с февраля 2014 года. Что касается российской нефти сорта Urals, на цену которой ориентируется правительство при составлении госбюджета, то на этой недели она все также «болталась» в дефицитной зоне. Напомним, что бездефицитный бюджет рассчитан на нефть со среднегодовым курсом в $96, а сейчас котировки находятся в районе $95 за баррель Urals.

Напомним, прошла неделя была настоящей нефтяной войной.

