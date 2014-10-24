Из-за реструктуризации Microsoft потеряла 13% прибыли

За первый финансовый квартал 2015 года, который у компании закончился 30 сентября, чистая прибыль корпорации Microsoft упала на 13% - до $4,54 миллиарда. Такие данные приводятся в финансовом отчете на сайте Microsoft.

В том числе снизилась прибыль за акцию - до $0,54, до этого была на уровне $0,62. По версии Microsoft, такое падение вызвали расходы в размере $1,14 миллиарда на интеграцию и реструктуризацию.



Расходы корпорации связаны с интеграцией в бизнес ранее приобретенной Nokia и сокращением ее штата. Однако, квартальная выручка Microsoft, наоборот, подросла на 25% - до $23,2 миллиарда. Прогнозы давали только $22 миллиарда.

В компании больше всего прибыли дало подразделение устройств и потребительских продуктов — здесь выручка увеличилась на 47% - $10,96 миллиарда.

Напомним, что 17 июля Microsoft объявила о реструктуризации компании, во время которой сократят 18 тысяч рабочих мест по всему миру. Издержки на это заложены в размере $1,1-1,6 миллиарда.

Но даже несмотря на новости о снижении прибыли, акции Microsoft пошли вверх. Так, на закрытии торгов на Nasdaq в четверг стоимость одной акции составила $46,5, дав рост на 3,3%.