Европейские индексы идут вниз

Данные по производству и по сектору обслуживания в Европе сегодня оказались лучше прогнозных значений. Однако это не помогло индексам европейских стран отыграть снижение, которое наблюдалось рано утром.

Напомню, до этого Европа провела две позитивных сессии подряд на сплетнях о том, что ЕЦБ уже начал программу выкупа корпоративных облигаций банков некоторых стран. Итак, сегодня данные Markit показали, что комплексный PMI в еврозоне в октябре вырос до значения 52,2 и оказался выше уровня 50.0. Превышение этого уровня означает, что деятельность имела развитие, а не удерживалась на уровне стагнации и не скатывалась в рецессию.

К 15.00 мск Euro Stoxx упал на 0,40%, DAX потерял -0,22%; CAC 40 – 0,35%; FTSE 100 ослаб на 0,78%.



В части отдельных компаний всё не очень гладко. Главный неудачник дня — конечно же, Tesco, которая потеряла 4,97% и двигается к самому концу списка компаний, составляющих основной британский индекс. Сегодня было заявлено, что руководитель компании уходит со своего поста после обнаружения практики неверной отчетности, которая приводила к преувеличенным данным о прибыли компании. Между тем, ситуация очень плачевная: с начала года Tesco потеряла в капитализации почти 50%, из которых более 6% - с начала октября. «Мы не помним другого такого периода, настолько разрушительного для репутации компании», - говорят аналитики рынка.

Гигант рынка товаров народного потребления Unilever снизился на 2,57%, после сообщения о снизившихся продажах.

Но есть сегодня на европейских рынках и редкие, но яркие успехи. Так, финская компания Neste Oil прибавила 4,5%.