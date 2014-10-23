Акции азиатского региона упали

Сегодня азиатские рынки показали отрицательную динамику. Причины снижения стоимости акций — неутешительная статистика Китая и другие локальные неприятности.

Японский индекс Nikkei упал на 0,4%. Среди китайских компаний сильнее всего «отличился» производитель подушек безопасности, Takata, который потерял 6,2% из-за отзыва целой серии автомобилей с бракованными подушками в США.



Корейский KOSPI упал на 0,3%. В Корее хорошо себя вела компания Hyundai Motor Co, которая окрепла на 5,9% на новостях о потенциальном повышении прибыли и дивидендов в четвертом квартале. Акции ее дочерней фирмы Kia Motors Corp выросли на 2,8%. Котировки LG Display прибавили 2,8%% благодаря позитивной квартальной статистике.

Гонконгский индекс Hang Seng потерял 0,3%, зато индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, прибавил 0,1%. Shanghai Composite потерял целый 1%: на шанхайской бирже происходит интенсивная фиксация прибыли, к тому же ожидается несколько масштабных IPO.