В понедельник выросли пары EUR/JPY и NZD/USD

Во время азиатской сессии в понедельник выросла валютная пара EUR/JPY. К утру она торговалась на уровне 137,09. Вероятно, пара нашла поддержку на уровне 136,72 (минимум четверга) и сопротивление на уровне 138,09 (максимум среды).

Также выросла пара NZD/USD во время азиатской сессии. Она торговалась на уровне 0,8695. Похоже, пара нашла поддержку на уровне 0,8650 (минимум четверга) и сопротивление на уровне 0,8730 (максимум сред).

Кроме того, евро вырос против американского доллара и британского фунта: EUR/USD дошла отметки 1,3534, а EUR/GBP — до уровня 0,7917. Новозеландский доллар вырос против австралийского доллара и евро: AUD/NZD торговалась на уровне 1,0796, а EUR/NZD — на точке 1,5559.