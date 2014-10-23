Facebook два года не платит налоги

Владельцы соцсети Facebook второй год подряд не платят корпоративный налог в Великобритании, при этом компания дает своим сотрудникам в британской столице акции, которые стоят миллионы фунтов. Об этом сообщает сегодня газета Independent.

По данным исследовательской фирмы eMarketer, Facebook в Лондоне заработала 371 млн фунтов ($595 млн), а в 2012 году - 223 млн фунтов ($357,9 млн). Но итоговые цифры в отчетах отделения получаются намного ниже, потому что компания почти все британские валютные операции проводит через Ирландию, где налог намного ниже. Так, в прошлом году доход Facebook составлял якобы 49,8 млн фунтов, а убытки - 11,6 млн фунтов.



В Лондоне у корпорации работает всего 208 сотрудников, им медиагигант выплатил 15,5 млн фунтов ($24,88 млн), хотя по факту они получили гораздо больше, - считает газета Independent. Так, по их данным, персоналу в Великобритании было выдано 1,5 млн бесплатных акций, стоимость которых оценивается в 72,5 млн фунтов ($119 млн долларов).

Однако, в Facebook отказались от комментариев, указав лишь на то, что компания всегда платит налоги в соответствии с законодательством каждой страны.

Акции компании Facebook на последне торговой сессии были на отметке $78,37 за акцию.

