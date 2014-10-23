Facebook два года не платит налоги

Владельцы соцсети Facebook второй год подряд не платят корпоративный налог в Великобритании, при этом компания дает своим сотрудникам в британской столице акции, которые стоят миллионы фунтов. Об этом сообщает сегодня газета Independent.
По данным исследовательской
фирмы eMarketer, Facebook в
Лондоне заработала 371 млн фунтов
($595 млн), а в 2012 году - 223
млн фунтов ($357,9 млн). Но
итоговые цифры в отчетах отделения
получаются намного ниже, потому что
компания почти все британские валютные
операции проводит через Ирландию, где
налог намного ниже. Так, в прошлом году
доход Facebook составлял якобы 49,8 млн фунтов,
а убытки - 11,6 млн фунтов.
В Лондоне у корпорации работает всего 208 сотрудников, им медиагигант выплатил 15,5 млн фунтов ($24,88 млн), хотя по факту они получили гораздо больше, - считает газета Independent. Так, по их данным, персоналу в Великобритании было выдано 1,5 млн бесплатных акций, стоимость которых оценивается в 72,5 млн фунтов ($119 млн долларов).
Однако, в Facebook отказались от комментариев, указав лишь на то, что компания всегда платит налоги в соответствии с законодательством каждой страны.
Акции компании Facebook на последне торговой сессии были на отметке $78,37 за акцию.