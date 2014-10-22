ЕЦБ проверил банки Европы. Надвигаются бури.

Стресс-тест — вполне подходящее определение под тотальный аудит европейской банковской системы, которую провел ЕЦБ. В воскресенье будут опубликованы результаты этой проверки. По результатам проверки будут выявлены несколько финансовых учреждений, которые провалят аудит (и это правильно, ведь для чего тогда еще нужна проверка). Эти банки будут вынуждены привлечь больше капитала, чтобы остаться в бизнесе и не обанкротиться окончательно, однако в привлечении тоже будет проблема, потому что в таких условиях очередь за их акциями явно не выстроится.



Как складывается ситуация

Вообще, в здравом уме сейчас мало кто захочет вложить капитал в банки еврозоны. Экономический кризис нависает даже над Германией, которая выпускает все более пессимистичную макростатистику. Мощный немецкий экономический двигатель сбивается под влиянием нарушенного экспорта. В Греции и Испании вот уже год падают цены. Дефляция на подходе, безработица растет. Экономика Италии снова сжимается, Франция может хоть завтра вернуться в рецессию. Словом, более мрачную картину нарисовать в воображении трудно — а мы имеем ее наяву. Когда беды есть у всей экономики в целом — банки страдают в числе первых, несмотря на то, что у них, казалось бы, «полно денег». Люди, которые теряют рабочие места, не могут аккуратно выплачивать свои автомобильные и ипотечные кредиты. Предприятия малого бизнеса в условиях тотального сокращения расходов очень быстро остаются без денег. В банках образуются безнадежные долги — и это без учета того, что люди в панике забирают оставшиеся деньги со счетов.

Многие банки сломаются под тяжестью проблем региона.



Итог — колоссальное давление на банки. В результате те из них, кто не проходит стресс-тестирования ЕЦБ, вынуждены будут просить помощи у правительств своих стран. Это — последняя инстанция, которая сможет им помочь.



Как будет действовать ЕЦБ

Откуда взялось странное время, выбранное руководством ЕЦБ для публикации своего отчета? Почему главные банкиры Европы выбрали день, когда закрыты рынки? Всё очень просто. Именно день отдыха нужен для публикации этой информации, чтобы участники рынка имели в своем резерве время для обдумывания дальнейших действий, а не действовали сгоряча.

ЕЦБ потратил большую часть года, изучив фундаментальное положение 130 банков всей еврозоны и оценивая целесообразность их действий, состояние ликвидности, успешность управления и другие важные пункты. Вероятно, результаты будут мрачными.

Есть масса прямых и косвенных данных о том, что множество банков еврозоны имеют опасный дефицит капитала. Сейчас ЕЦБ может просто ретушировать результаты, но, вероятно, инвесторы будут разочарованы после получения окончательного отчета.

ЕЦБ — европейский регулятор, он призван контролировать банки и регулировать их деятельность. Если какое-либо кредитное учреждение обанкротится, то ЕЦБ не собирается публично признавать себя виноватым в том, что долгое время замалчивал проблемы. Возможно, поэтому Марио Драги избрал другой путь, склоняясь к резкости (может быть, даже чрезмерной).

Марио Драги готов действовать жестко.

«Может начаться хаотичный период, который последует за тем, что банки начнут продавать акции, умолять о кредитах, укутываться в страховые суммы, попутно пытаясь договориться в ЕЦБ. Всё будет незамедлительным и внезапным», - говорит High Frequency Economics в опубликованном на этой неделе комментарии.И это всё случится почти наверняка. Мы еще не знаем, ни сколько денег потребуется, ни даже какие банки будут включены в «расстрельный список». Но одно можно сказать точно: денег понадобится очень, очень много. Вопрос: откуда же, кроме как из щедрого государственного кармана, банки собираются их брать?

Где банки будут просить деньги?

Ответ очевиден: у акционеров. При нормальных обстоятельствах, если компания нуждается в увеличении капитала, она организует выпуск новых акций, чтобы ввести в свои активы больше денег. Но здесь есть одна маленькая проблема: здесь и не пахнет нормальными обстоятельствами. В действительности никто не хочет инвестировать новые деньги в европейские банки на нынешнем этапе развития экономики еврозоны. В Великобритании или США у банков, по крайней мере, имеется подушка безопасности, состоящая из старых прибыльных кредитов. Банки Европы лишены такой поддержки и сталкиваются с все большим количеством безнадежных задолженностей. Конечный результат? Капитал с рынка привлечь европейские банки не в состоянии, потому что никто не захочет его вкладывать.

Выход? Есть. Но тоже неоднозначный. Просьба помощи от правительства может сработать, но только за счет резкого ухудшения состояния правительства: в государственной казне большинства стран ЕС сейчас, мягко скажем, не наблюдается переполнения. Иными словами, правительства могут спасти банки, но только ценой собственного разорения.



И что из этих зол меньше — покажет время.







Matthew Linn. Перевод — Odillia.