Чем закончится финансовая неделя?

На товарно-сырьевом рынке особое внимание надо обратить на медь. Годовая скользящая средняя по потреблению этого металла в Китае рекордно выросла. Удорожание меди будет продолжаться, особенно если помнить, что Китай — основной потребитель меди в мире. При этом мировые запасы в этом году заметно сократились, достигнув минимума за последние 6 лет.

Цена на нефть восстанавливается: идет коррекционный откат. Brent еще не достигла отметки 103,45, однако уверенно к этому стремится. Рынки готовятся к повышению спроса на «черное золото», но пока это не очень влияет на нефтяные цены.



На валютном рынке сегодня ждут окончания симпозиума в Джексон Хоуле, где выступят главы двух крупнейших мировых регуляторов: Джанет Йеллен и Марио Драги. Скорее всего, глава ФРС будет говорить довольно агрессивно. USD/JPY будет продолжать расти, а доллар продолжит укрепляться.

Еврозону продолжает лихорадить: EUR/USD ушла вниз на минимумы более чем годовалой давности, и на выступлении Йеллен имеет все шансы уйти к отметке 1,32.

В Британии вчера были опубликованы данные по розничным продажам в Британии. Данные эти, откровенно говоря, слабоваты. Никакой спешки по переходу к ужесточенной монетарной политике не будет, сегодняшнее выступление Йеллен будет последним испытанием для пары GBP/USD, которая сейчас торгуется примерно на уровне 1,66.