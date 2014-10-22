Сланцевая революция тоже страдает от падения цен на нефть

Считается, что одна из причин всемирного падения цен на нефть — это быстрое увеличение объемов добычи в США, которое спровоцировала сланцевая революция.

Но сейчас выясняется, что теперь и сами компании, которые добывают сланцевую нефть, страдают от падения нефтяных цен. По мнению Ива Смита, которое он выразил в своем блоге Naked Capitalism, сланцевые компании «оказались в долговой ловушке».

Надо согласиться, что сектор добычи нефти и газа очень капиталоемкий. Компании брали займы на огромные суммы (те деньги как будто «росли на деревьях», когда ФРС проводила стимулирующие программы) на аренду земли и бурение скважин, чтобы увеличивать объемы добычи. И теперь, когда долги растут все больше и больше, а старые скважины уже иссякают, компаниям приходится бурить все больше и больше.



Эксперты считают, что в этом виновато падение ставок на долговые инструменты в США. Дело в том, что в определенный момент времени инвесторы готовы были вложиться в любой актив, лишь бы получить какую-то доходность. И вот в результате доля облигаций от компаний, добывающих сланцевую нефть, достигла абсолютного рекорда на американском рынке "мусорных" облигаций - выросла с 9,7% в 2007 г. до 15% в 2014 г.

Есть и другие проблемы, которые ждут сланцевую революцию. Ланс Робертс из STA Wealth Management считает, что те объемы, которые нарастают постоянно, будут просто «оседать» в запасниках, потому что спрос снижается на конечный продукт (топливо), а мощности производства падают. И снова появляется надежда на то, что власти США снимут запрет на экспорт нефти, туда и направят излишки из запасников. А вот тут-то и кроется угроза - глобальный спрос на нефть неминуемо снижается.



Еще на разработку сланцевых месторождений давят особенности этого - сланцевые формации быстрее истощаются, чем при традиционной добыче нефти — чуть ли не в три раза быстрее. И отсюда опять же приходится осваивать новые месторождения, а это дополнительные расходы.

Ранее такие расходы были оправданы, т. к. цены на нефть были достаточно высокими. На фоне стоимости нефти марки Brent в $100-120 за баррель и WTI за $90-105 доходы нефтегазовых компаний выровнялись, а расходы так и растут. Так, например, средний доход в 2012-2014 гг. составил $59 млрд, а расходы - $136 млрд. Какая большая пропасть, не правда ли? И закрыть ее можно было только, если влезть в долги. И вот объем долга за четыре года у добывающих компаний вырос в 2 раза, а выручка – только на 5,6%.

Согласно оценкам экспертов агентства SunTrust Robinson Humphrey, если бы цены сохранялись на уровне $100 за баррель, затраты такого гиганта, как ExxonMobil, составили бы 68 центов с каждого доллара, вырученного от продажи нефти и газа.

И последнее, по подсчетам экспертов МЭА, затраты американских нефтедобывающих компаний к 2035 г. будут $2,8 трлн, а максимальные объемы добычи на сланцевых месторождениях - в 2025 г. Самое интересное, по оценкам того же МЭА, за этот же период расходы стран Ближнего Востока будут в три раза ниже, а объемы нефти – в три раза больше.