Доллар сегодня максимально окреп

Заметно окрепший доллар сегодня вырос до многомесячных максимумов против евро и иены. Причина - опубликованные протоколы последнего заседания Федеральной резервной системы, которые инвесторы оценили как «ястребиные».

Пара EUR/USD коснулась минимума 1,3242, самой слабой отметки с сентября, после 1,3257, достигнутых вечером в среду. Пара, вероятно, найдет поддержку на 1,32 и сопротивление на 1,3285.

Доллар повысился после публикации протоколов июльского совещания ФРС, который показал: некоторые чиновники полагают, что укрепляющееся восстановление и постоянное улучшение на рынке труда поддерживают движение в сторону ужесточения денежно-кредитной политики.

Однако, другие чиновники хотели бы увидеть иные доказательства восстановления экономики, прежде чем перейти к повышению ставок.

Всю неделю инвесторы готовятся к выступлению председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен в Джексон Хоул, которое состоится завтра, в пятницу. Оно может дать дальнейшие намеки на будущий курс денежно-кредитной политики.

Пара USD/JPY достигла 4,5-месячного максимума 103,96 и в последний раз торговалась на уровне 103,76.

Между тем, пара EUR/JPY торгуется почти без изменений рядом с двухнедельным максимумом 137,58.

Позднее сегодня еврозона выпустит данные по активности частного сектора.